Президент «Торпедо»: «Возможность разорвать контракт есть у всех игроков, мы же находимся не в рабовладельческом строе»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможном расторжении контракта с игроками команды.

— Равиль Нефтуллин изъявил желание разорвать контракт с клубов. Также Зотов из профсоюза футболистов сказал, что следит за ситуацией в «Торпедо». Связывался с вами Зотов?

— Профсоюз футболистов может контролировать ситуацию, с нами они не связывали. С Равилем Нефтуллиным мы на связи. Когда будет какое-то решение, то оно будет публично.

— Но Нефтуллин говорил, что хочет разорвать контракт.

— У каждого футболиста есть в контракте пункт, каким образом он может его разорвать.

— То есть и у новичков, которые пришли зимой, есть возможность разорвать контракт?

— Такая возможность есть у всех игроков в договоре, мы же находимся не в рабовладельческом строе. У каждой стороны есть возможность расторгнуть контракт при определенных условиях.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.