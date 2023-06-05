Семак — о своей мотивации: «Не так важен результат, как победа. Тренер должен показывать максимум»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что его мотивирует работать в питерской команде.

«Главная мотивация — это победа. Не так важно, какого результата добивается команда. Тренер должен показывать свой максимум. Не важно, тренировка это, кубок или чемпионат. Если игрок внутри готов к тому, чтобы побеждать в каждом матче, то это и будет его главной движущей силой. Нужно стремиться к тому, чтобы увеличить свой победный отрезок как можно больше, надо понимать, для чего мы играем, а играем мы, чтобы город гордился и болельщики рады были», - сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.