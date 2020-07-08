Сенников считает, что «Спартак» и «Локомотив» забьют по два гола

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от встречи команды со «Спартаком» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Она состоится сегодня, 8 июля, в 20:30 (мск).

— Всем командам тяжело после перерыва набрать форму, — цитирует Сенникова «Евро-футбол.ру». — Было видно, что в последнем матче с «Сочи» у «Локомотива» был медленный темп игры. Понятно, что ребята устают, потому что играют в плотном графике через два дня на третий. Функционально команды не подготовились. И «Спартак» то же самое. С «Тамбовом» вел игру, но после своих глупых ошибок упустил нити игры и потерпел неожиданное поражение. Дерби — это всегда интересно и непредсказуемо. Думаю, будет много моментов. «Спартаку» будет принципиально выиграть, тем более, у соперника, который идет на втором месте. А «Локомотив» ведет борьбу за Лигу чемпионов, ему тоже нужны очки. Поэтому оба соперника будут мотивированы.

— «Спартаку» с такой игрой нужны еврокубки?

— Туда все хотят попасть. Для болельщиков это тоже очень важно. Все борются за еврокубки. Плюс Кубок для «Спартака» очень важен.

— На какой счет вы бы поставили?

— На 2:2. Думаю, что забитые мячи должны быть.