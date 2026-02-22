Аленичев: «Если бы легендам «Спартака» было по 25 лет, мы бы некрупно, но обыграли основную команду»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» сравнил силу команды легенд «Спартака» и основной команды красно-белых.

— У кого больше шансов на титул: команды легенд «Спартака» или у основного в РПЛ?

— Как это измерить?

— По вашим ощущениям.

— Если бы мне было 25 лет, например, как и всей команде, думаю, что основной «Спартак» мы бы некрупно, но обыграли, — сказал Аленичев «СЭ».

В составе «Спартака» на Кубке Легенд выступают Александр Филимонов, Игор Митрески, Федор Кудряшов, Дмитрий Хлестов, Константин Головской, Егор Титов, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Павленко, Андрей Тихонов, Ари и Роман Павлюченко.