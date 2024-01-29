«Факел» подписал контракт с полузащитником Багателия

«Факел» объявил о переходе полузащитника Луки Багателии.

По данным портала Transfermarkt, воронежцы подписали с 19-летним россиянином контракт до лета 2026 года.

В прошлом сезоне он выступал за ставропольское «Динамо». В 18 матчах за клуб Багателия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.