Сенников — о возможном трансфере Сильянова в «Зенит»: «За хорошие деньги надо продавать»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе защитника красно-зеленых Александра Сильянов в «Зенит».

«В «Локомотиве» есть еще защитники. Сильянов хорошо себя зарекомендовал. Мне понравилась его связка с Пиняевым. Сильянов больше оборонительного плана защитник, надежный. Наверное, «Зенит» хочет видеть его на позиции правого защитника. Если петербуржцы предложат за Александра хорошие деньги, его надо продавать», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также бывший футболист добавил, что защитник «Зенита» Сергей Волков не оправдал надежд, поэтому у Сильянова будет шанс проявить себя в стартовом составе.

В этом сезоне Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро.