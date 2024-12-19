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Сегодня, 16:38

Сенников — о возможном трансфере Сильянова в «Зенит»: «За хорошие деньги надо продавать»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном переходе защитника красно-зеленых Александра Сильянов в «Зенит».

«В «Локомотиве» есть еще защитники. Сильянов хорошо себя зарекомендовал. Мне понравилась его связка с Пиняевым. Сильянов больше оборонительного плана защитник, надежный. Наверное, «Зенит» хочет видеть его на позиции правого защитника. Если петербуржцы предложат за Александра хорошие деньги, его надо продавать», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также бывший футболист добавил, что защитник «Зенита» Сергей Волков не оправдал надежд, поэтому у Сильянова будет шанс проявить себя в стартовом составе.

В этом сезоне Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Сильянов
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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