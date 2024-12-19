Кавазашвили: «Латышонок — лучший вратарь России в 2024-м, а Акинфеев пусть отдыхает»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил, кого считает лучшим голкипером России по итогам 2024 года.

«Латышонок — лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита» — надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака». Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он — хороший человек. Я его очень люблю! Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний Евгений Латышонок провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил девять мячей и 10 раз сыграл на ноль. 37-летний Игорь Акинфеев пропустил 14 голов в 17 играх за ЦСКА и семь раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.