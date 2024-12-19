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Орещук считает, что от ухода Бителло и Чавеса больше всех пострадает Фомин

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный уход двух полузащитников бело-голубых — бразильца Бителло и мексиканца Луиса Чавеса.

Как сообщают иностранные СМИ, бразильский клуб «Ботафого» заинтересован в приобретении Бителло, а мексиканская «Гвадалахара» хочет подписать Чавеса.

— У каждого футболиста есть цена. Если клубы готовы заплатить те деньги, которые прописаны в контрактах у Бителло и Чавеса, «Динамо» никуда не денется и отпустит их. За меньшие деньги, чем те, которые прописаны в соглашениях, не отпустят. Уход Чавеса и Бителло — это потеря для «Динамо».

— Чей уход сильнее всего скажется на «Динамо»?

— Бителло, потому что Чавес — футболист более разрушительного плана. Бразилец больше созидает. Больше всех пострадает Фомин. Сейчас он опять выходит на свой уровень благодаря Бителло и Чавесу. Один отбирает мяч, другой двигает вперед, а в центре поля руководит Фомин. Если из команды убрать Бителло и Чавеса, «Динамо» просядет. Будем надеяться, что никто никуда не уйдет, и бело-голубые будут бороться за чемпионство в этом году, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Луис Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года, а Битело присоединился к бело-голубым в сентябре того же года.

Источник: «РБ Спорт»
Луис Чавес
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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