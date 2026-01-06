Семшов: «Чем Карседо заслужил назначение в «Спартак»?»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».
«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих. Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате. Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» — сказал Семшов «СЭ».
Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Специалист трудился в кипрском клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов.
Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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