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6 января, 18:17

Семшов: «Чем Карседо заслужил назначение в «Спартак»?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих. Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате. Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» — сказал Семшов «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Специалист трудился в кипрском клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

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Игорь Семшов
Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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