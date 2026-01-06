Семшов: «Чем Карседо заслужил назначение в «Спартак»?»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих. Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате. Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» — сказал Семшов «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Специалист трудился в кипрском клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.