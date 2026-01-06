Эмери: «Карседо проделает очень хорошую работу в «Спартаке»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал назначение бывшего помощника Хуана Карлоса Карседо в «Спартак». 5 января специалист подписал двухлетний контракт с красно-белыми.
Карседо работал в штабе Эмери в «Спартаке» в 2012-м, а также в «Севилье», «ПСЖ», «Валенсии» и «Альмерии».
«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», — цитирует Эмери Sport24.
Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости