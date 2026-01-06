Эмери: «Карседо проделает очень хорошую работу в «Спартаке»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал назначение бывшего помощника Хуана Карлоса Карседо в «Спартак». 5 января специалист подписал двухлетний контракт с красно-белыми.

Карседо работал в штабе Эмери в «Спартаке» в 2012-м, а также в «Севилье», «ПСЖ», «Валенсии» и «Альмерии».

«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», — цитирует Эмери Sport24.

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.