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Семшов: «ЦСКА приобретает больше от обмена Дивеева на Лусиано»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Я думаю, что скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали. Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для обороны ЦСКА, но еще не факт, что у него будет стопроцентное место в основе «Зенита». Но для Игоря это тоже новый вызов. Думаю, что конкуренции в Санкт-Петербурге будет больше, чем в армейской команде. Мне кажется, что ЦСКА больше приобретает от этой сделки», — сказал Семшов «СЭ».

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Лусиано Гонду (&laquo;Зенит&raquo;), Станислав Черчесов (&laquo;Ахмат&raquo;).«Зенит» и ЦСКА готовят суперобмен, кто будет тренировать «Спартак»: таблица переходов РПЛ

26-летний россиянин Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

24-летний аргентинец Лусиано Гонду играет за Зенит с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Игорь Дивеев
Игорь Семшов
Лусиано Гонду
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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