Семшов: «ЦСКА приобретает больше от обмена Дивеева на Лусиано»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Я думаю, что скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали. Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для обороны ЦСКА, но еще не факт, что у него будет стопроцентное место в основе «Зенита». Но для Игоря это тоже новый вызов. Думаю, что конкуренции в Санкт-Петербурге будет больше, чем в армейской команде. Мне кажется, что ЦСКА больше приобретает от этой сделки», — сказал Семшов «СЭ».

26-летний россиянин Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

24-летний аргентинец Лусиано Гонду играет за Зенит с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.