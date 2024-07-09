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Семшов: «Соболев принесет «Спартаку» больше пользы, чем «Зениту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Это нормальная ситуация, когда футболист хочет покинуть команду. Александр принесет больше пользы «Спартаку», чем «Зениту». Красно-белым он нужнее, так как Джикия и Промес уже не в клубе. Соболев — один из лидеров «Спартака», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

9 июля появилась информация, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Стали известны условия возможного перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»: 8 миллионов евро — трансферная сумма, зарплата — около 2 миллионов
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