Семшов: «Соболев принесет «Спартаку» больше пользы, чем «Зениту»
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Это нормальная ситуация, когда футболист хочет покинуть команду. Александр принесет больше пользы «Спартаку», чем «Зениту». Красно-белым он нужнее, так как Джикия и Промес уже не в клубе. Соболев — один из лидеров «Спартака», — цитирует Семшова «РБ Спорт».
9 июля появилась информация, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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