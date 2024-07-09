В «Динамо» оценили трансферы «Зенита»: «Зря называете их непобедимыми»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал трансферы «Зенита» перед началом сезона-2024/25.
«Мы смотрим на себя. Мы обыгрывали «Зенит» в прошлом сезоне несколько раз, поэтому непобедимыми вы зря их называете», — цитирует Гафина Sport24.
Первый тур РПЛ нового сезона стартует 20 июля. В этот день «Динамо» на своем поле примет «Факел», а «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
Источник: Sport24
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
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9
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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