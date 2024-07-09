В «Динамо» оценили трансферы «Зенита»: «Зря называете их непобедимыми»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал трансферы «Зенита» перед началом сезона-2024/25.

«Мы смотрим на себя. Мы обыгрывали «Зенит» в прошлом сезоне несколько раз, поэтому непобедимыми вы зря их называете», — цитирует Гафина Sport24.

Первый тур РПЛ нового сезона стартует 20 июля. В этот день «Динамо» на своем поле примет «Факел», а «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».