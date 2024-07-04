Семшов считает, что Шунин может пригодиться любому клубу РПЛ
Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов заявил, что вратарь Антон Шунин может пригодиться любому клубу РПЛ.
«Когда-то приходит конец карьеры или пребывания в одном и том же клубе. Да, Антон молодец, провел всю карьеру в «Динамо», это его выбор, насколько хорош или нет, решает только он. Наверное, «Динамо» делает уже ставку на других, клуб предложил ему войти в структуру в какой-то должности, но это решение только за Антоном. Но, безусловно, он войдет в историю «Динамо», так как карьера была в одном клубе.
Я считаю, что он может быть востребован в любом клубе премьер-лиги, плюс это российский голкипер. У него хороший уровень, стабильность. Да, бывают ошибки, но без них никто не играет, он приносил «Динамо» в прошлом сезоне много пользы», — приводит слова Семшова ТАСС.
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта. Вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -