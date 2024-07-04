Полузащитник «Акрона» Данилин продлил контракт с клубом

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на долгий срок.

«Один из голов Данилина помог команде пройти «Урал» в переходных матчах. Желаем новых успехов, Кирилл!» — написано в заявлении клуба.

21-летний Данилин выступает за красно-черных с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 первой лиги он провел 34 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

20 июля «Акрон» сыграте с «Локомотивом» в первом круге РПЛ. Начало — в 15.00 мск.