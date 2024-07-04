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Сегодня, 17:21

Полузащитник «Акрона» Данилин продлил контракт с клубом

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на долгий срок.

«Один из голов Данилина помог команде пройти «Урал» в переходных матчах. Желаем новых успехов, Кирилл!» — написано в заявлении клуба.

21-летний Данилин выступает за красно-черных с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 первой лиги он провел 34 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

20 июля «Акрон» сыграте с «Локомотивом» в первом круге РПЛ. Начало — в 15.00 мск.

ФК Акрон
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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