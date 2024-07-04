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Допинг

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РУСАДА в последний месяц РПЛ-2023/24 проверило на допинг 11 футболистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в заключительный месяц чемпионата России сезона-2023/24 протестировало на допинг 11 игроков, сообщает ТАСС.

В мае были протестированы Илья Агапов и Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА), Алексей Грицаенко и Илья Рожков (оба — «Рубин»), Михаил Игнатов и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок и Дмитрий Рыбчинский (оба — «Балтика»), Игорь Лещук и Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), а также Денис Адамов («Зенит»).

Всего РУСАДА за первые пять месяцев 2024 года проверило на допинг 28 футболистов РПЛ. В 2023 году было протестировано 113 футболистов.

Источник: ТАСС
РПЛ
РУСАДА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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 - : -
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