РУСАДА в последний месяц РПЛ-2023/24 проверило на допинг 11 футболистов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в заключительный месяц чемпионата России сезона-2023/24 протестировало на допинг 11 игроков, сообщает ТАСС.
В мае были протестированы Илья Агапов и Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА), Алексей Грицаенко и Илья Рожков (оба — «Рубин»), Михаил Игнатов и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок и Дмитрий Рыбчинский (оба — «Балтика»), Игорь Лещук и Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), а также Денис Адамов («Зенит»).
Всего РУСАДА за первые пять месяцев 2024 года проверило на допинг 28 футболистов РПЛ. В 2023 году было протестировано 113 футболистов.
Источник: ТАСС
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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