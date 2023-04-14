Семин назвал Пиняева, Сперцяна и Захаряна главными талантами РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективных игроках РПЛ.

«Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляется качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример. Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс еще лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

В текущем сезоне полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провел 21 матч, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев 16 раз выходил на поле, отметился 4 забитыми мячами и 1 результативный передачей. На счету полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна 3 мяча и 5 голевых передач в 19 играх чемпионата.