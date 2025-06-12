Чанов объяснил, почему считает Агкацева лучшим вратарем сезона в РПЛ
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, в интервью «СЭ» назвал тройку лучших вратарей РПЛ сезона-2024/25.
— Давайте пока Матвея Сафонова все-таки вынесем за скобки. Это отдельная история. А вот свою тройку лучших вратарей сезона в РПЛ я вам, пожалуй, назову, — выразил готовность Чанов.
— Давайте.
— Так... Агкацев. Дальше — Игорь Акинфеев. Он однозначно заслуживает место в тройке. Ни в одном матче не подвел. Не допустил грубых ошибок. Был стабилен. Кто остается? Дайте подумать...
— Латышонок?
— С симпатией отношусь к этому голкиперу. Евгений смог заиграть в «Зените» после «Балтики». Но все-таки во второй части сезона допускал помарки. Первый гол от «Спартака», например. Поэтому все же не он. Так... Либо Лунев, либо... Ага! Остановлю свой выбор на Максименко. Спартаковец — третий. Еще понравился Митрюшкин. Дождался своего шанса в «Локомотиве» и им воспользовался.
— Итак, ваша тройка?
— Агкацев, Акинфеев, Максименко. Но подчеркну: мы сейчас берем только этот сезон.
— А Агкацева вы ставите на первое место?
— Да, именно его. Он все-таки провел все 30 матчей в РПЛ. Внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». Много спасений совершил, реально приносил команде Мусаева важнейшие очки. Акинфеев, как заметил выше, на дистанции выглядел стабильно. Но у ЦСКА только бронза. А Агкацев стал чемпионом. Причем когда Стас только начинал играть в РПЛ, нервничал, делал лишние движения. И меня журналисты спрашивали о его перспективах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1