Чанов объяснил, почему считает Агкацева лучшим вратарем сезона в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, в интервью «СЭ» назвал тройку лучших вратарей РПЛ сезона-2024/25.

— Давайте пока Матвея Сафонова все-таки вынесем за скобки. Это отдельная история. А вот свою тройку лучших вратарей сезона в РПЛ я вам, пожалуй, назову, — выразил готовность Чанов.

— Давайте.

— Так... Агкацев. Дальше — Игорь Акинфеев. Он однозначно заслуживает место в тройке. Ни в одном матче не подвел. Не допустил грубых ошибок. Был стабилен. Кто остается? Дайте подумать...

— Латышонок?

— С симпатией отношусь к этому голкиперу. Евгений смог заиграть в «Зените» после «Балтики». Но все-таки во второй части сезона допускал помарки. Первый гол от «Спартака», например. Поэтому все же не он. Так... Либо Лунев, либо... Ага! Остановлю свой выбор на Максименко. Спартаковец — третий. Еще понравился Митрюшкин. Дождался своего шанса в «Локомотиве» и им воспользовался.

— Итак, ваша тройка?

— Агкацев, Акинфеев, Максименко. Но подчеркну: мы сейчас берем только этот сезон.

— А Агкацева вы ставите на первое место?

— Да, именно его. Он все-таки провел все 30 матчей в РПЛ. Внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». Много спасений совершил, реально приносил команде Мусаева важнейшие очки. Акинфеев, как заметил выше, на дистанции выглядел стабильно. Но у ЦСКА только бронза. А Агкацев стал чемпионом. Причем когда Стас только начинал играть в РПЛ, нервничал, делал лишние движения. И меня журналисты спрашивали о его перспективах.