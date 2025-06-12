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Чанов объяснил, почему считает Агкацева лучшим вратарем сезона в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, в интервью «СЭ» назвал тройку лучших вратарей РПЛ сезона-2024/25.

— Давайте пока Матвея Сафонова все-таки вынесем за скобки. Это отдельная история. А вот свою тройку лучших вратарей сезона в РПЛ я вам, пожалуй, назову, — выразил готовность Чанов.

— Давайте.

— Так... Агкацев. Дальше — Игорь Акинфеев. Он однозначно заслуживает место в тройке. Ни в одном матче не подвел. Не допустил грубых ошибок. Был стабилен. Кто остается? Дайте подумать...

— Латышонок?

— С симпатией отношусь к этому голкиперу. Евгений смог заиграть в «Зените» после «Балтики». Но все-таки во второй части сезона допускал помарки. Первый гол от «Спартака», например. Поэтому все же не он. Так... Либо Лунев, либо... Ага! Остановлю свой выбор на Максименко. Спартаковец — третий. Еще понравился Митрюшкин. Дождался своего шанса в «Локомотиве» и им воспользовался.

— Итак, ваша тройка?

— Агкацев, Акинфеев, Максименко. Но подчеркну: мы сейчас берем только этот сезон.

— А Агкацева вы ставите на первое место?

— Да, именно его. Он все-таки провел все 30 матчей в РПЛ. Внес значительный вклад в чемпионство «Краснодара». Много спасений совершил, реально приносил команде Мусаева важнейшие очки. Акинфеев, как заметил выше, на дистанции выглядел стабильно. Но у ЦСКА только бронза. А Агкацев стал чемпионом. Причем когда Стас только начинал играть в РПЛ, нервничал, делал лишние движения. И меня журналисты спрашивали о его перспективах.

Матвей Сафонов, Вячеслав Чанов и&nbsp;Игорь Акинфеев.«А в чем Сафонов превзошел Игоря? Лучшие в РПЛ — Агкацев, Акинфеев, Максименко». Интервью Чанова

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Александр Максименко
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Станислав Агкацев
Футбол
РПЛ
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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