Семшов — о возможном увольнении Йокановича: «Всегда ищут причины, почему тренер плохой»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность увольнения главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича по итогам сезона.

«Призывы увольнять Йокановича? У нас всегда ищут негатив. Всегда ищут причины, почему тренер плохой. Поменяют одного-второго и все по кругу. Мы видели команды, где тренер три раза меняется за сезон, а результата нет», — сказал Семшов «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.