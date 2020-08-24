Бывший форвард «Локомотива» Джеймс Обиора вспомнил, как работал с Юрием Семиным.

«Семин был отличным тренером, жестким, мотиватором, особенным человеком. Он постоянно кричал на меня на русском, но я не понимал ни слова. Возможно, он видел во мне что-то, чего не видел даже я сам, и ждал, что я буду забивать по 50 голов за сезон. Помню и болельщиков «Локомотива». Однажды они сделали в мою честь баннер и всегда поддерживали. Жаль, что мне не удалось играть и дальше на уровне первого сезона. Но надеюсь, что я делал болельщиков счастливыми и теперь они вспоминают меня добрым словом», — цитирует официальный сайт «Локомотива» Обиору.

Джеймс Обиора провел в команде четыре сезона (2001-2005 гг.), дважды став чемпионом России.