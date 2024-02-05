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5 февраля, 16:08

Семин заявил, что у Смородской, Кикнадзе и других произошел конфликт с футболом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с руководителями клуба.

«Если генеральный директор нанимает меня, он же должен доверять мне. Тренер — высокооплачиваемый, с высокой квалификацией. Тренер несет ответственность. Я играл в футбол 15 лет, 30 лет я тренирую. Наверное, я чуть лучше знаю футбол, чем генеральный директор клуба. Гендиректору клуба нужно найти спортивного директора квалифицированного. Я бы спортивным директором назначал бывших футболистов. Они помнят футбольные годы, нюансы знают. Связка «тренер — спортивный директор» должна быть единой. Если что-то не получилось, они должны уходить вместе. А генеральный директор стоит над этим. Но ты же делегируй нам вопросы, в которых не совсем понимаешь. Тренер же лучше знает, чем генеральный директор. А генеральный директор лучше знает в своем деле. Сегодня приходят многие люди, которые думают, что если они добились успеха в бизнесе, то смогут всего добиться и в команде. И здесь возникает конфликт с футболом. Такое произошло у Смородской, Кикнадзе, Мещерякова и других. Беспросветный конфликт с футболом. Когда приходит игрок, которого купили за большие деньги, а он видит окружение... Если слабый тренер, он сразу увидит. И то же самое со спортивным директором, генеральным директором. Это уже такой дисбаланс в команде. Выигрывают только тогда, когда уровень команды, квалификации всех, кто в команде, высок. Не только игроков», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-u-smorodskoj-kiknadze-meshheryakova-i-drugih-proizoshel-konflikt-s-futbolom/
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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