Семин заявил, что у Смородской, Кикнадзе и других произошел конфликт с футболом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с руководителями клуба.

«Если генеральный директор нанимает меня, он же должен доверять мне. Тренер — высокооплачиваемый, с высокой квалификацией. Тренер несет ответственность. Я играл в футбол 15 лет, 30 лет я тренирую. Наверное, я чуть лучше знаю футбол, чем генеральный директор клуба. Гендиректору клуба нужно найти спортивного директора квалифицированного. Я бы спортивным директором назначал бывших футболистов. Они помнят футбольные годы, нюансы знают. Связка «тренер — спортивный директор» должна быть единой. Если что-то не получилось, они должны уходить вместе. А генеральный директор стоит над этим. Но ты же делегируй нам вопросы, в которых не совсем понимаешь. Тренер же лучше знает, чем генеральный директор. А генеральный директор лучше знает в своем деле. Сегодня приходят многие люди, которые думают, что если они добились успеха в бизнесе, то смогут всего добиться и в команде. И здесь возникает конфликт с футболом. Такое произошло у Смородской, Кикнадзе, Мещерякова и других. Беспросветный конфликт с футболом. Когда приходит игрок, которого купили за большие деньги, а он видит окружение... Если слабый тренер, он сразу увидит. И то же самое со спортивным директором, генеральным директором. Это уже такой дисбаланс в команде. Выигрывают только тогда, когда уровень команды, квалификации всех, кто в команде, высок. Не только игроков», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.