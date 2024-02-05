Даду считает, что Соболев не смог бы проявить себя в европейском чемпионате

Бывший игрок ЦСКА и владикавказской «Алании» Сергей Даду выразил мнение, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не смог бы проявить себя в европейском чемпионате.

«Соболев — типичный номер 9 таранного типа. У меня сложилось такое впечатление, что он бы не заиграл в Европе. Не знаю почему. Здесь в рамках чемпионата России Соболев играет. Если сравнить его с Дзюбой, то они примерно одинаковые — играют на одной и той же позиции, обладают одними и теми же качествами. Я считаю, что Дзюба сделал правильный шаг и совершил свой скачок, когда перешел в «Арсенал» и там забивал. Тогда Артем показал, что он хороший нападающий. Соболеву нужно перейти в другой клуб? Да не то чтобы поменять команду. Он хорошо проявил себя в «Крыльях Советов» и попал в топ-клуб — в «Спартак». Но он сейчас проявляет себя не так ярко, как делал это в «Крыльях». Не знаю почему. У меня сложилось мнение, что он не заиграл бы в Европе. Но я могу ошибаться. Например, после Тулы Дзюба стал практически героем и на чемпионате мира, и после турнира», — приводит слова Даду Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провел за «Спартак» 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.