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Сегодня, 13:38

Семин заявил, что команды Семака после зимней паузы играют лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Юрий Семин высказался о ходе чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ, а также заявил, что отдает предпочтение «Зениту» под руководством Сергея Семака.

«Борьба за чемпионство еще будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Он уже прекрасно знает, как проходить такой долгий период подготовки. Его команды после зимней паузы всегда играют значительно лучше. А Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймет все нюансы и сможет правильно сработать, значит ещё поборется. У «Краснодара» хороший состав. Отсутствие основного нападающего всегда играет большую роль. Но у них хорошая скамейка», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-komandy-semaka-posle-zimnei-pauzy-igrayut-luchshe-ivich-v-nashikh-usloviyakh-ne-rabotal-309915/
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РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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