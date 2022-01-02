Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на информацию о возможном возвращении Федора Смолова в команду.

«С одной стороны, это форвард хорошего уровня. Плюс конкуренция никому никогда не мешала. Считаю, этот трансфер был бы хорошим ходом со стороны «Динамо». Команда сейчас борется за первое место и хороший футболист пригодится. Если приглашают Смолова, значит, определенные проблемы есть. Думаю, Федора берут для того, чтобы он играл и составил хорошую конкуренцию в атакующую линию. Будет ли он игроком основного состава? Трудный вопрос. Будут сборы, подготовка к весенней части сезона. У «Динамо» запланировано восемь контрольных матчей. Никто на сто процентов не гарантирует Федору место в составе. Все решит его игра», — приводит «Советский спорт» слова Петрушина.

Сегодня, 2 января «СЭ» сообщил, что «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о покупке Федора Смолова и ведет переговоры с игроком об условиях контракта.