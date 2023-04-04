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Сегодня, 10:10

Семин о Дзюбе: «Артем — режимистый, он принесет пользу «Локомотиву»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что думает о приходе в «Локомотив» форварда Артема Дзюбы, и вспомнил о том, как хотел взять его в команду.

— Когда Артем Дзюба в конце прошлого года сидел на скамейке в Турции, то многие говорили, что он уже отыгранный. Как объясняете его всплеск сейчас? Слабость лиги или его стремление всем все доказать?

— Объясняю, во-первых, тем, что он подходил «Локомотиву». У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из «Зенита» в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

— В первом же матче он забил три гола Карпину, своему «любимому» тренеру.

— Так всегда бывает. Откуда уйдешь, тому и забьешь.

— Вы же его хотели взять его в «Локомотив»?

— Одно время хотел, но не удалось.

— Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?

— Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В шести матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
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8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Краснодар

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