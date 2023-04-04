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Сегодня, 09:55

Семин опроверг историю о том, что Овчинников якобы стрелял в него из газового пистолета

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Семин и Сергей Овчинников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил факт, изложенный недавно полузащитником Дмитрием Тарасовым о крайне жесткой тренерской мотивации на финал Кубка России с «Уралом», но опроверг историю Олега Яровинского, будто вратарь Сергей Овчинников во времена выступлений за «Локомотив» стрелял в него и президента «Локо» Валерия Филатова через дверь из газового пистолета.

— Методы воздействия на игроков приходилось применять разные, — сказал Семин. — Сейчас вот Дима Тарасов говорит, что я что-то ему сказал (смеется).

— И не просто что-то. А вызвали перед финалом Кубка с «Уралом» в Сочи на индивидуальный разговор и сравнили его... хмм.. с фекалиями. После чего поставили в стартовый состав, и он забил гол.

— Так приблизительно и было. Жестко сказал. Такие вещи говоришь, когда хочешь игрока завести. Иной раз в выражениях не стесняешься — но это рабочий момент, на благо дела. Тарасов отлично сыграл, хотя у него до того были тяжелые травмы голеней. На каждого должен быть свой метод воздействия в зависимости от его характера. Тот же Денисов — своеобразный человек, с которым не так просто работать. Талантливые люди — всегда сложные.

— Но Денисову такое слово, как Тарасову, вы бы, думаю, не адресовали.

— Ни в коем случае! Тут еще прочитал: Олег Яровинский выдумал чушь, что Овчинников по мне и Филатову стрелял через дверь из газового пистолета. Во-первых, он не может до этого дойти, а во-вторых, мы ему ничего плохого не сделали, чтобы он такое устраивал. И если про Тарасова — правда, то тут какая-то байка.

Если ты работаешь с игроком каждый день, то должен знать его психологию. Понимать, кому пряник, а кому кнут. В этом работа тренера и заключается — как поднять игрока, будь то с маленькими или большими ресурсами, на его потолок, а то и выше. Тогда и будет успех.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Семин назвал главные факторы чемпионства «Локомотива» в 2018 году — последнего до гегемонии «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Ахмат – Урал
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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