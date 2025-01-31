Семин сравнил зимний кубок РПЛ с советским турниром «Подснежник»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об идее проведения зимнего кубка среди клубов РПЛ.

«Зимний кубок РПЛ — не новая идея, в СССР уже был [похожий] турнир «Подснежник». Так что это просто обычные тренировочные сборы. Удобный ли это формат подготовки к сезону? Конечно, во время паузы нужны игры. Если наши сильные команды играют между собой, это интересно. Тренеры имеют возможность протестировать составы, посмотреть на физическую готовность, попробовать разные тактики... Так что такие турниры полезны», — сказал Семин Metaratings.ru.

Зимний кубок РПЛ проходит в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля 2025 года. Участники — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и московское «Динамо».