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Ринат Билялетдинов допустил возможность перехода Зиньковского в ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Ринат Билялетдинов поделился мнением о вероятности перехода вингера московского «Спартака» Антона Зиньковского в армейский клуб.

«Зиньковский практически перестал играть, а ему незаметно уже 29 лет будет в этом году. Не назовешь молодым и перспективным — но в самом расцвете. Напрашивается поиск места, где он играть будет. Сильные качества Зиньковского — скоростное ведение мяча с уходом в середину и последующим ударом. Неясно, почему «Спартаку» это не нужно. Но если не получается, нет стабильности, значит, надо сделать вывод и идти дальше.

Зиньковский стал бы тактическим усилением атаки ЦСКА. Сейчас у них она пресновата, поэтому они не могут подобраться к тройке лидеров. Разнообразие атаки бы улучшилось. Да, это переход в команду соперника по дерби, но недавно переходил Медина... Так что Зиньковскому надо будет еще приспособиться. Болельщики его признают, если он будет забивать. Но надо быть готовым преодолеть дополнительное препятствие», — заявил Билялетдинов Legalbet.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро, по данным Transfermarkt.

Источник: Legalbet
Антон Зиньковский
Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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