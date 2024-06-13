Семин считает, что Тюкавин заслуженно стал лучшим по версии футболистов РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, что Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по опросу «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ.

«Все справедливо, тем более, когда голосуют футболисты, которые играли вместе с ним», — сказал Семин «СЭ».

Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по традиционному опросу «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ. Нападающий «Динамо» набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба премьер-лиги.

Константин Передерий