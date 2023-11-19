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Сегодня, 11:30

Семин считает, что не реализовал себя как тренер на сто процентов: «Если бы учил язык, мог поработать в хорошем европейском клубе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин в общем с Валерием Газзаевым интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение, что не реализовал себя как тренер на сто процентов.

— Не думаю, что (реализовал себя как тренер) на сто процентов. Если бы я лучше знал иностранный язык, у меня была бы возможность поработать и в хорошем зарубежном клубе. Здесь я себя не реализовал. Надо было учить его лучше.

Мой самый большой козырь — психология. Работая в Новой Зеландии (в 1991 году, — Прим. И.Р.), я как раз и понял, что не могу донести свои эмоции до игрока, если не говорю с ним на одном языке. Там увидел свои проблемы очень ярко. Вот Олега Романцева звали в «Депортиво». Он ответил: «Куда я поеду? Я же языка не знаю». Правильно сказал. И я так считаю.

А если говорить о матче, за итог которого до сих пор досада не оставляет... «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главное разочарование во всей моей карьере — не по игре, а по результату. Мы прекрасно подготовились. Специально поехали на сборы в среднегорье больше, чем на две недели. Были в очень хорошей форме и обязаны были их проходить. Здесь удачи не было, при счете 2:0 не забили голы, которые должны были забивать. Играли тот матч очень сильно. Даже оба. Там — судейство совсем необъективное. И удаление Лоськова, и многое другое...

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем
Футбол
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

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 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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