В «Нефтчи» рассказали, проведут ли реванш против «Зенита»

Пресс-атташе «Нефтчи» Эмин Эфенди ответил на вопрос о возможном реванше против «Зенита».

18 ноября азербайджанский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в Баку. Единственный гол сине-бело-голубых забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов.

«У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем. «Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году, и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно», — цитирует Эфенди Sport24.

После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка.