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Сегодня, 11:12

В «Нефтчи» рассказали, проведут ли реванш против «Зенита»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Нефтчи» Эмин Эфенди ответил на вопрос о возможном реванше против «Зенита».

18 ноября азербайджанский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в Баку. Единственный гол сине-бело-голубых забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов.

«У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем. «Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году, и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно», — цитирует Эфенди Sport24.

После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597299-v-neftchi-otvetili-provedutli-revansh-protiv-zenita-pobezhdat-kluby-iz-byvshego-sssr-vsegda-priyatno
Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

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