Президент 2DROTS обратился к болельщикам «Спартака»: «Не стоит ревновать! Может быть две народные команды»

Панасюк отреагировал на критику после фразы о том, что команда 2DROTS стала народной вместо «Спартака»

Президент 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о критике после фразы о том, что медиафутбольная команда стала народной вместо «Спартака».

— Многие ребята с кем-то общаются, они выражают респект. Многие футболисты смотрят 2DROTS. Им нравится тот движ, который мы делаем. Конечно, есть как положительный, так и отрицательный фидбек. От этого никогда не уйдешь. Всегда найдутся и любители, и хейтеры.

— Многих болельщиков «Спартака» задели ваши слова о 2DROTS, как о народной команде.

— Это не должно их обижать. Не стоит ревновать! Может быть две народные команды. В этом никакой проблемы нет. Просто одна команда старого поколения, другая — нового. Надо просто сыграть матч за Кубок Народной команды. Из всего можно сделать прикольное событие.

Ранее Президент 2DROTS Никита Панасюк назвал 2DROTS новой народной командой вместо «Спартака».