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Сегодня, 11:40

Президент 2DROTS обратился к болельщикам «Спартака»: «Не стоит ревновать! Может быть две народные команды»

Панасюк отреагировал на критику после фразы о том, что команда 2DROTS стала народной вместо «Спартака»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о критике после фразы о том, что медиафутбольная команда стала народной вместо «Спартака».

— Многие ребята с кем-то общаются, они выражают респект. Многие футболисты смотрят 2DROTS. Им нравится тот движ, который мы делаем. Конечно, есть как положительный, так и отрицательный фидбек. От этого никогда не уйдешь. Всегда найдутся и любители, и хейтеры.

— Многих болельщиков «Спартака» задели ваши слова о 2DROTS, как о народной команде.

— Это не должно их обижать. Не стоит ревновать! Может быть две народные команды. В этом никакой проблемы нет. Просто одна команда старого поколения, другая — нового. Надо просто сыграть матч за Кубок Народной команды. Из всего можно сделать прикольное событие.

Ранее Президент 2DROTS Никита Панасюк назвал 2DROTS новой народной командой вместо «Спартака».

ФК 2Drots
ФК Спартак (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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