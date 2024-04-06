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Семин считает, что «Краснодар» приблизился к золотым медалям РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром» (3:4).

«Очень понравилась игра. Хорошо выглядел «Пари НН». Они показали достойный уровень сопротивления. Рад, что команда Юрана прогрессирует. Что касается «Краснодара», то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды «быки» хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил. Еще они стараются играть в комбинационный футбол, но с этим тоже пока есть проблемы», — сказал Семин «СЭ».

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Благодаря победе над «Пари НН» «Краснодар» набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, опередив «Зенит» (41). При этом сине-бело-голубые имеют один матч в запасе — в воскресенье, 7 апреля, петербургская команда сыграет с «Балтикой».

«Пари НН» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 набранных очков.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Зенит

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

 16 1 5
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