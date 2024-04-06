«Ростов» — «Сочи»: Кравцов сравнял счет на 6-й минуте

Читать «СЭ» в

«Сочи» сравнял счет в выездном матче с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 6-й минуте забил Кирилл Кравцов.