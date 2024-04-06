Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

«Ростов» — «Сочи»: Кравцов сравнял счет на 6-й минуте

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сочи» сравнял счет в выездном матче с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 6-й минуте забил Кирилл Кравцов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
0
Читайте также
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Зенит» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча
«Ростов» — «Сочи»: видео голов
Семин считает, что «Краснодар» приблизился к золотым медалям РПЛ
«Ростов» — «Сочи»: Голенков открыл счет на 46-й секунде
Президент «Урала»: «Бьемся с «Сочи» за выживание. Нас судит Кукуян — арбитр из Сочи»
Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Сочи»: Голенков открыл счет на 46-й секунде

Семин считает, что «Краснодар» приблизился к золотым медалям РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости