«Ростов» — «Сочи»: Роналдо сбил с ног бокового судью

Боковой арбитр матча «Ростов» — «Сочи» Дмитрий Чельцов получил повреждение после столкновения с вингером хозяев Роналдо в матче 23-го тура РПЛ.

Во время борьбы с соперником нападающий «Ростова» сбил судью, который упал на левый локоть. После небольшой паузы Чельцов все-таки сумел продолжить игру.