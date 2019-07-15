Семин рассказал об интересе к Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в беседе с обозревателем "СЭ" Александром Львовым рассказал о том, что ему был интересен полузащитник "Ростова" Роман Еременко. Ранее в СМИ сообщалось, что железнодорожники могли приобрести финского футболиста.

– Вам был интересен еще один нестандартный исполнитель – Роман Еременко?

– Конечно. По-моему, не только мне, но и многим другим.

– Если бы он пришел в "Локомотив", у вас, с учетом братьев Миранчуков, не было бы перебора игроков на одну и ту же позицию?

– У нас нет перебора по одной простой причине – в обойме должно быть минимум 18 квалифицированных игроков. А в "Локомотиве" сейчас таких, на мой взгляд, максимум 12.

– Почему не получилось договориться с Романом?

– Не знаю. Не ко мне вопрос, – сказал Семин. (Александр Львов"

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