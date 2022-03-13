Каттани: «Полностью согласен, что «Спартак» должен был обыгрывать «Краснодар», из которого уехали легионеры»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре Тинькофф РПЛ, а также рассказал о ситуации с легионерами в команде.

— Какая ситуация с легионерами в «Спартаке» сейчас?

— У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли сегодня.

— Вы не считаете, что такую команду, из которой уехали 9 легионеров, нужно обыгрывать?

— Я с вами полностью согласен. Считаю, что сегодня «Спартак» играл гораздо лучше, мы доминировали на протяжении всего матча. Результатом мы совершенно недовольны. Нам однозначно нужно прибавлять. Мы должны быть сильнее этих странностей ВАР.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 21 матче.