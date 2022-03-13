Каттани: «Полностью согласен, что «Спартак» должен был обыгрывать «Краснодар», из которого уехали легионеры»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре Тинькофф РПЛ, а также рассказал о ситуации с легионерами в команде.
— Какая ситуация с легионерами в «Спартаке» сейчас?
— У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли сегодня.
— Вы не считаете, что такую команду, из которой уехали 9 легионеров, нужно обыгрывать?
— Я с вами полностью согласен. Считаю, что сегодня «Спартак» играл гораздо лучше, мы доминировали на протяжении всего матча. Результатом мы совершенно недовольны. Нам однозначно нужно прибавлять. Мы должны быть сильнее этих странностей ВАР.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 21 матче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7