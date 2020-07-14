Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем Instagram обратился к генеральному директору железнодорожников Василию Кикнадзе. Легендарный специалист призвал Кикнадзе покинуть свой пост и больше связываться с футболом.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительно жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всякий решений совета директоров. Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива» семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова", — написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что со специалистом не стали продлевать истекший 31 мая контракт. После ухода Семин раскритиковал руководство, а фанаты потребовали гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова уйти в отставку.