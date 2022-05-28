Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в ответном стыковом матче.

«Весь сезон терпели, не хватило одной минуты. Агаларова поменял, потому что он сам попросил.

Ушел в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже был случай (обморок — прим. «СЭ»).

Какое будущее «Уфы» и ее существование? Прошло 15 минут после матча, о чем вы спрашиваете?

Мое будущее в «Уфе»? У меня есть контракт — если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу. У нас был самый маленький бюджет. Но моя работа — на футбольном поле», — приводит слова тренера сайт «Уфы».