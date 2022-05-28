Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:17

Главный тренер «Уфы» — о вылете из РПЛ: «Весь сезон терпели, не хватило одной минуты»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал вылет команды из РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в ответном стыковом матче.

«Весь сезон терпели, не хватило одной минуты. Агаларова поменял, потому что он сам попросил.

Ушел в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже был случай (обморок — прим. «СЭ»).

Какое будущее «Уфы» и ее существование? Прошло 15 минут после матча, о чем вы спрашиваете?

Мое будущее в «Уфе»? У меня есть контракт — если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу. У нас был самый маленький бюджет. Но моя работа — на футбольном поле», — приводит слова тренера сайт «Уфы».

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/poslematchevaya-press-konferentsiya-alekseya-stukalova
ФК Оренбург
ФК Уфа
Алексей Стукалов
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Уфа» — «Оренбург»: видеообзор ответного стыкового матча
Главный тренер «Оренбурга»: «Не было большой разницы между нами и «Уфой»
Мостовой: «У иностранцев сейчас такое состояние, что они могут делать, что хотят»
Юран назвал самым тяжелым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»
Победная раздевалка «Оренбурга» после возвращения команды в РПЛ
Главный тренер «Уфы» ушел со скамейки до завершения ответного матча с «Оренбургом»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
«Уфа» — «Оренбург»: видеообзор ответного стыкового матча
Главный тренер «Оренбурга»: «Не было большой разницы между нами и «Уфой»
Семин пожелал удачи «Оренбургу» в РПЛ: «Я родился в этом городе»
Юран назвал самым тяжелым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»
Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4
Победная раздевалка «Оренбурга» после возвращения команды в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин пожелал удачи «Оренбургу» в РПЛ: «Я родился в этом городе»

Главный тренер «Оренбурга»: «Не было большой разницы между нами и «Уфой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости