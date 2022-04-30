Семин посоветовал «Динамо» держать удар после поражения от «Урала»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» от «Урала» (2:3) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«Можно просто сказать, что «Динамо» должно держать удар. Думаю, руководители клуба справятся с этой ситуацией», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.