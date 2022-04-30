«Рубин» — «Сочи»: в протоколе матча грубая ошибка. Бакаев не согласится с резервным судьей
Резервный судья допустил грубую ошибку в протоколе матча «Рубин» — «Сочи»
В протоколе матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (0:6) написано, что на 72-й минуте в составе казанской команды произошла замена: Даниил Кузнецов заменил Солтмурада Бакаева, который появился на поле после перерыва.
«Рубин» — «Сочи».
На самом деле седьмой номер «Рубина» продолжил играть, а ушел Оливер Абильдгор. Резервный судья Кирилл Силантьев, заполняя послематчевый протокол, почему-то перепутал его с Бакаевым.
«Рубин» — «Сочи».
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|
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