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Сегодня, 08:55

Семин поделился мнением о том, стоит ли молодым российским футболистам уезжать в Европу

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о том, стоит ли молодым российским футболистам в нынешней ситуации уезжать в Европу.

— Нужно ли в сложившийся ситуации молодым российским талантам как можно раньше уезжать в Европу?

— У каждого — своя история. Уезжать надо туда, где имеешь шансы играть. Просто так, абы куда, ехать нельзя. Уезжали всю жизнь, но нужно знать время и место. Сейчас Пиняев постоянно играет в «Локомотиве», только перешел туда и начал это делать. Если перерастет уровень команды — значит, можно ехать. Пока этого не произошло — надо играть здесь и расти с помощью того доверия, которое здесь есть.

Вот уехал из «Локомотива» Никита Иосифов, и что дальше? Он играл в «Казанке», его все время ставили, постепенно подходил к главной команде. Он бы перешел в нее, вырос и уехал в Европу. Отъезд должен быть естественным этапом развития игрока, которому в России уже прогрессировать некуда. У футболиста всего десять или чуть больше лет карьеры, и он не должен их тратить попусту. А не так, что агенты сказали уезжать — и ты поехал неизвестно куда. Иосифов ведь и во второй команде «Вильярреала» мало играет (из 33 матчей в ла лиге 2 он участвовал в 12, из которых лишь дважды в стартовом составе, провел на поле 210 минут и забил один мяч. — Прим. И.Р.). Если бы подождал в «Локомотиве», то возмужал, вырос — и более поздний отъезд стал бы более своевременным.

В клубе, куда ты едешь, тебя должны ждать и хотеть! Так, как ждал и хотел Хвичу Лучано Спаллетти. Именно главный тренер уговорил президента «Наполи» купить ему этого игрока. Тогда из команды ушел капитан Лоренцо Инсинье, и Кварацхелия как раз на его позицию приехал.

Ранее Семин поделился мнением о перспективах Сергея Пиняева.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Краснодар – Пари НН
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