Семин ответил на вопрос о потенциальном возвращении в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» поделился мнением о ситуации в московском клубе.

— Вы верите, что в «Локомотиве» когда-нибудь будет спокойно?

— Спокойно — это тоже неправильно. Всегда должно быть напряжение. Но правильное. Не увольнений ждать, а чтобы все вместе напряженно работали и добивались успехов. Я пока не могу понять, какое направление выбрал клуб. Раньше акцент делался на то, чтобы больше было своих воспитанников, то сегодня, мне кажется, направление другое. Мы должны воспитывать игроков из других стран. А получится их продать или нет? Это очень спорный вопрос. Направление развития так часто менять нельзя.

— Если бы после ухода Николича вас позвали в «Локомотив» — согласились бы?

— А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше — я не могу сказать.