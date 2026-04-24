Семин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне понравились обе команды. Могла победить и та и другая, но удача была на стороне «Краснодара». «Спартак» явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированны. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо молодец, команда при нем показывает интересный футбол. А «Краснодар» убрал все негативные эмоции, которые присутствуют иной раз в отношении судей. «Быки» были хороши и закономерно имели право на победу. Думаю, шансы на чемпионство равны у «Зенита» и «Краснодара». Но сейчас даже сложно понять, с кем лучше играть: с теми, кто вверху, или с теми, кто борется за выживание», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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