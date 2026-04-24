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Семин — об игре ЦСКА: «Команду как будто подменили»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре ЦСКА во второй части сезона.

«До Нового года мы хвалили ЦСКА. А что случилось потом? Команду как будто подменили. Какова судьба Челестини? Ей распоряжаюсь не я, а руководители клуба. Есть еще четыре матча. Если смогут выиграть все, думаю, исход будет положительным для него. Тренерскую профессию определяет результат. Наверное, тренер совершил ошибки зимой. Долгая подготовка дается не каждому. Важны и взаимоотношения с игроками — они должны соответствовать интересам клуба, а ситуация с Мойзесом была очень спорная. Характер таких игроков надо учитывать. Это очень тонкая работа. От великолепного результата до неудачного всего пара игр. Сейчас смотришь, например, на «Реал» и видишь, что команда от выдающегося результата пришла к отсутствию титулов. Значит, были совершены большие ошибки», — сказал Семин «СЭ».

После зимней паузы ЦСКА провел 8 матчей в РПЛ, в которых одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 44 очками армейцы занимают шестое место в турнирной таблице после 26 матчей.

Фабио Челестини.ЦСКА может спасти сезон победой в Кубке. Но для этого надо уволить Челестини

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Фабио Челестини
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Российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами

Семин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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