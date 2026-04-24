Семин — об игре ЦСКА: «Команду как будто подменили»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре ЦСКА во второй части сезона.

«До Нового года мы хвалили ЦСКА. А что случилось потом? Команду как будто подменили. Какова судьба Челестини? Ей распоряжаюсь не я, а руководители клуба. Есть еще четыре матча. Если смогут выиграть все, думаю, исход будет положительным для него. Тренерскую профессию определяет результат. Наверное, тренер совершил ошибки зимой. Долгая подготовка дается не каждому. Важны и взаимоотношения с игроками — они должны соответствовать интересам клуба, а ситуация с Мойзесом была очень спорная. Характер таких игроков надо учитывать. Это очень тонкая работа. От великолепного результата до неудачного всего пара игр. Сейчас смотришь, например, на «Реал» и видишь, что команда от выдающегося результата пришла к отсутствию титулов. Значит, были совершены большие ошибки», — сказал Семин «СЭ».

После зимней паузы ЦСКА провел 8 матчей в РПЛ, в которых одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 44 очками армейцы занимают шестое место в турнирной таблице после 26 матчей.