Ненахов — о «пьяной вечеринке»: «Обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос «СЭ» об отношении к алкоголю.

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал фотографии игрока со встречи с одноклассниками, где присутствовал алкоголь и кальяны.

«Вся команда посмеялась. Все знали, что я просто сидел и это был обычный вечер одноклассников. В этом нет ничего такого. В клубе никаких санкций не было, все нормально отреагировали. Могу ли я себе позволить банку пива во время сезона? Только в отпуске. Я профессионал», — сказал Ненахов «СЭ».

27-летний защитник в этом сезоне провел 26 матчей во всех турнирах за железнодорожников и отметился одной голевой передачей.

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