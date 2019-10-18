Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0) оценил игру двух дебютантов своей команды — Станислава Магкеева и Даниила Куликова.

— Я хотел бы поблагодарить ребят за концентрацию, — заявил Семин в эфире «Матч Премьер». — Они бьются за каждый эпизод, за каждое очко. Мы переживем этот этап, который не позволяет выходить всем игрокам на поле. Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что завоевали 3 очка, двигаемся дальше.

— Станислав Магкеев дебютировал в основе. Даниил Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы, вышли и не только не испортили игру, но и очень хорошо сыграли, принесли пользу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр