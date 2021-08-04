Сергей Якунчиков назначен начальником команды «Динамо»
19:40
В «Динамо» сменился начальник команды, информирует официальный сайт столичного клуба. Вместо Александра Удальцова этот пост занял Сергей Якунчиков, который ранее работал в «Химках».
Сообщается, что Удальцов продолжит работу в «Динамо» на другой должности в структуре клуба.
Якунчиков с 2004 года был начальником команды в ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе».
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sergei-yakuncikov-novyi-nacalnik-komandy-dinamo
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