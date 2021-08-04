Сергей Якунчиков назначен начальником команды «Динамо»

В «Динамо» сменился начальник команды, информирует официальный сайт столичного клуба. Вместо Александра Удальцова этот пост занял Сергей Якунчиков, который ранее работал в «Химках».

? Сергей Якунчиков — новый начальник команды «Динамо»! Он сменил на этой должности Александра Удальцова



?? Добро пожаловать, Сергей Павлович!



Подробнее о новом начальнике команды: https://t.co/4SkZKORptP#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/vHgniKRMPV — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 4, 2021

Сообщается, что Удальцов продолжит работу в «Динамо» на другой должности в структуре клуба.

Якунчиков с 2004 года был начальником команды в ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе».