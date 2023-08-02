Семин не считает, что футбол в России деградирует

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне футбола в России.

«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнет развиваться», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».

После двух стартовых туров «Краснодар» и «Спартак» с 6 очками делят лидерство в турнирной таблице РПЛ. Быки обыграли «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0), а красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).