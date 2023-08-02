Мишустин признался, что хоккей нравится ему больше футбола

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем отношении к футболу.

Мишустина спросили о футболе на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

«Не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю футбол», — цитирует Мишустина РИА «Новости». По словам премьера, он иногда смотрит дерби с участием российских клубов.

«Но хоккей больше по душе», — добавил Мишустин.

Мишустин занимает пост премьер-министра России с 2020 года